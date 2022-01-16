Karadeniz'de 653 köy yolu kardan kapandı (5) - Son Dakika

GİRESUN, GÜMÜŞHANE VE SİNOP'TA DA EĞİTİME KAR TATİLİ

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Giresun'da 4 ilçenin tümünde, 7 ilçenin de köy okullarında yarın eğitim ve öğretime ara verilecek. Valilikten yapılan açıklamada, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 17 Ocak Pazartesi ara verildiği belirtildi. Açıklamada, Doğankent, Espiye, Görele, Eynesil, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerindeki köy okullarında ise yarın eğitim öğretime ara verileceği duyuruldu.

Kar yağışı nedeniyle Gümüşhane 'nin Torul ve Kürtün ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, eğitim öğretime yarın ara verildi.

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde, tüm okullarda ise taşımalı eğitime yarın ara verileceği belirtildi.