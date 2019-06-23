Giresun'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
1 saat önce
Giresun'un Eynesil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:13 Kaynak: AA
'un Eynesil
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Galip Uzun yönetimindeki 61 NJ 350 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu
Eynesil ilçe giriş kavşağında, Sercan Sapan'ın kullandığı 61 PC 510 otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Sapan hayatını kaybetti, Emre Can
Sapan ve Murat Turan
yaralandı.
Yaralılar, Trabzon Vakfıkebir
Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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