Giresun'da mantar zehirlenmesi - Son Dakika
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Giresun'da mantar zehirlenmesi

13.07.2022 00:38
Giresun'da mantar zehirlenmesi

Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 14 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin Karadikmen köyünde 14 kişi doğada topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlanmaları üzerine Alucra Devlet Hastanesine başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaların Giresun ve Trabzon'daki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Çamoluk ilçemizde yedikleri mantardan zehirlenen 14 vatandaşımız hastaneye kaldırılmış ve tedavileri devam etmektedir. Doğada yetişen mantarlar hususunda tüm vatandaşlarımızın son derece dikkatli olmalarını ve bilmedikleri mantarları kesinlikle tüketilmemelerini önemle hatırlatırız" denildi. - GİRESUN

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Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı Giresun'da yedikleri mantardan zehirlenen 14 kişi tedavi altına alındı
Kaynak: İHA

Trabzon, Çamoluk, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da mantar zehirlenmesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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