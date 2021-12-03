Giresun'da tamamlanan projeler hizmete alındı - Son Dakika

Giresun'da tamamlanan çeşitli projeler törenle hizmete alındı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Bulancak durağı mevkisinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Giresun'a değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

Şehrin bir çok noktasında proje ve çalışmaların devam ettiğinin altını çizen Şenlikoğlu, tamamlanan bazı projelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bulancak Durağı Çevre Düzenleme Projesinin bedeli 6 milyon 750 bin lira. Dış Cephe ve Sokak Sağlıklaştırma Projesinin bedeli 4,5 milyon lira. Bu projemizin 2 milyon lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız destek verdi, tekrar huzurlarınızda bakanımıza teşekkürü borç biliyorum. Görseliyle çok güzel bir proje oldu."

Şenlikoğlu, yeni hizmet binası için yaklaşık 8 milyon liralık imalat yaptıklarını belirterek, "3-4 noktada olan hizmetlerimizi tek noktaya toplayarak, vatandaşlarımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli çalışmayı yaptık." dedi.

Bulancak durağı mevkisinde 550 bin lira değerinde yöresel pazar oluşturduklarını da dile getiren Şenlikoğlu, bu projede ise DOKA'nın desteği olduğunu kaydetti.

Törene Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ve vatandaşlar katıldı.