Giresun'da tombala oynayan 12 kişiye 28 bin 832 lira idari para cezası uygulandı - Son Dakika

Giresun'da tombala oynayan 12 kişiye 28 bin 832 lira idari para cezası uygulandı
03.05.2021 18:55
Giresun'un Eynesil ilçesinde tombala oynadıkları belirlenen 12 kişiye, kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 28 bin 832 lira idari para cezası uygulandı.
Giresun'un Eynesil ilçesinde tombala oynadıkları belirlenen 12 kişiye, kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 28 bin 832 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ören beldesinde jandarma ekipleri bir inşaatta tombala oynandığı bilgisine ulaştı.
Adrese giden jandarma ekibi 12 kişinin tombala oynadığını belirledi.
Şahıslara kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 28 bin 832 lira idari para cezası kesildi.
Yer temin ettiği belirlenen 1 kişi hakkında ise kumar oynatmaya yer ve imkan sağlamaktan adli işlem başlatıldı.
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