Giresun'da trafik kazaları: 5 yaralı
47 dakika önce
Giresun merkez ve Bulancak ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Giresun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:31 Kaynak: AA
merkez ve Bulancak
ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Akköy
köyünde Çiğdem Yılmaz
(32) idaresindeki 28 EN 779 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü Yılmaz ile araçta bulunan çocukları M.Y. (5) ve Z.P.Y. (11) yaralandı. Yaralılar, Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bulancak ilçesinin Yeniköy
köyünde Üsref Aydın
yönetimindeki 28 K 1972 plakalı kamyon ile Erdal Yeşildağ
idaresindeki 28 K 9597 plakalı tır çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Bulancak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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