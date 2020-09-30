Giresun'daki sel felaketi - Son Dakika

Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara, 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketin yol açtığı hasarların, esnafın ve vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında önemli mesafe katedildiğini ifade etti.

Kara, yaptığı yazılı açıklamada, Giresun ve ilçelerinde yaşanan afetin yaralarının sarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla afet bölgelerinde yaraların hızla sarıldığını kaydeden Kara, birlik olarak devletin tüm kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduklarını aktardı.

Esnaf ve vatandaşlardan gelen talepleri ivedilikle yetkililere ilettiklerine işaret eden Kara, şunları kaydetti:

"Sorunların çözümü için de süreci yakından takip ediyoruz. Bu süreçte herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına büyük çaba harcıyoruz. Felaketin yol açtığı hasarların, esnafın ve vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında önemli mesafe kat edildi. Çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devletimizin bütün imkanlarının seferber edildiği bu çalışmaların planlanandan daha kısa sürede tamamlanacağını düşünüyoruz."

Kara, gerekli müracaatlarını henüz yapamayan esnaf veya vatandaşların vakit kaybetmeden gerekli başvurularını yapmalarını beklediklerini kaydetti.