Giresun'daki selde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi aranıyor - Son Dakika

Giresun'daki selde kaybolan askerin cansız bedenine ulaşıldı, 4 kişi aranıyor

GİRESUN'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 5 kişiden Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın cansız bedeni, Harşit Çayı'nda bulundu. Yılmaz'ın bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, kayıp 4 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte, 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde, kayıp olarak aranan 5 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerince, Doğankent-Tirabolu ilçeleri arasındaki Taşocağı mevkisinde kaybolduğu yerden 7 kilometre aşağıda, Harşit Çayı'nda bulunan cansız bedenin, Osmaniyeli Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. 1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12'nci kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü. Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran, Jandarma Uzman Çavuş Burak Tok, Jandarma Uzman Çavuş Erdem Çıtır, Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli ve Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın şehit olduğu felakette Kemal Akar, Betül Akgün, İsmail Güdük, Yasemin Özdemir, Ali Aydın ve Akif Abdioğlu hayatını kaybetti. Kaybolan operatör Ali Akbulut, Umut Cantürk, Davut Akgün ve Emine Akgün ise halen aranıyor. Çevre illerden takviye gelen AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve belediye ekipleri dere yataklarını karış karış arıyor. Dalgıç ekipler de su altını tarayarak dere yataklarında kayıplardan iz bulmaya çalışyor. Bölgedeki aramalar 2 farklı noktada yoğunlaştırılırken, dalgıç ekipleri ise Karadeniz'de arama çalışması yürütüyor. Kadavra köpeklerinin de eşlik ettiği aramalarda yaklaşık 250 personel görev alıyor.

YARALAR SARILIYOR

Dereli ilçesinde esnaf, etkili yağışın ardından gelen taşkınla çamur, taş ve toprakla kaplanan iş yerlerini temizlemeye çalışıyor. İlçede çok sayıda iş yerinin temizliği bitme aşamasına gelirken, esnaf da dükkanlarını kullanıma hazır hale getirmek için uğraş veriyor. Diğer yandan da ilçede altyapı çalışmaları sürdürülüyor.