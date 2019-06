Giresun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Osman Ağa' mektubu

Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ali Kara ve birçok STK'nın da destek verdiği 'Osman Ağa' mektubu Cumhurbaşkanı'na gönderildi.

Düzenlediği basın toplantından Ali Kara, mektubu okuyarak, yapımı devam eden stadyum ve araştırma hastanesine verilecek adların Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alparslan'ın isimleri olmasını istediklerini kaydetti. Kara, "Giresun'un yetiştirdiği, devletimize ve milletimize Milli Mücadele yıllarında önemli hizmetleri olan kahramanların başında Milis Yarbay Gazi Osman Ağa ve Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan gelmektedir. Adı geçen bu iki devlet adamımız günümüzde yöre insanı tarafından birer kahraman olarak hatırlanmaktadır. Kahramanlarımız, Giresun ve havalisinde eğitim, kültür, sanat, edebiyat, spor hayatı üzerinde de silinmeyen izler bırakmışlardır. Özellikle, Işık gazetesi, Türk Yurdu, Gedikkaya gazetesindeki yazıları bu faaliyetlerle ilgili bilgileri doğrulamaktadır. Giresunlular olarak üzerimizde unutulmaz izler bırakan bu kahramanlarımıza karşı tarihi sorumluluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Kahramanlarımızın aziz hatıralarını gelecek nesillere de taşımak düşüncesindeyiz. Bu tarihi sorumluluk gereği olarak şehrimizde yapımı devam eden stadyum ve araştırma hastanesine verilecek adlarının bu iki tarihi kahramanlarımızın adları şeklinde verilmesini Giresun'un her insanı arzu etmektedir" dedi.



İstiklal mahkemelerinde yargılanıp daha sonra isminin meydan ve hastanelere verilenler olduğunu ve Osman Ağa'nın da isminin bir yere verilmesi gerektiği ifade eden Kara, "Bu kesim yeterince tarihi bilmiyor, internet sayfalarında birkaç yazıyı tesadüfen okuyarak 'Osman Ağa'nın ismi bir yere verilemez, itibarı iade edilmelidir' diye bir kıytırık sözle yetinmemelidir. Osman Ağa'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) böyle bir şey yok. Cumhuriyet döneminde vatana ihanet edenlerle ilgili istiklal mahkemeleri kurulmuş ve istiklal mahkemelerinde idam edilen, hüküm giyenlerin itibarları ellerinden alınmıştır, bu doğru bir vakadır. Fakat Osman Ağa'nın yargılanarak hüküm giyen bir kişi olmadığı, savunma mekanizmasının kullanılmadığı, yaralı bir zanlı olarak devletin eline teslim olmasına rağmen ifade vermemesi için infaz edildiği, başı gövdesinden ayrıldığı, gıyabında bir karar verildiği, savunma hakkı verilmediği gerçeğini tüm Giresun ve tarih bilmektedir" şeklinde konuştu.



"Osman Ağa itibar meselesi söz konusu olsa ona verilen itibarların tamamı ailesinde bulunmaktadır. İtibarı elinden alınan kişinin unvanları da alınır" diyen Kara, şöyle devam etti:



"Giresun Valiliği sayfasına girdiğiniz zaman Osman Ağa'nın unvanlarını görürsünüz. Bugün istiklal mahkemelerinde yargılanmış olanlara İskilipli Atıf Hoca 4 Şubat 1926 yılında idam edilmiş olmasına rağmen 23. 02. 2012 tarihinde İskilip Devlet Hastanesine ismi verilmiştir. Bu sadece bir örnektir yine Dersim isyanının baş aktörü Seyid Rıza'nın ismi 12.06.2014 tarihinde Tunceli'de Seyid Rıza Caddesi ile birlikte verilmiştir. Şeyh Said ile ilgili ise Diyarbakır'da 02.12.2014 tarihinde Şeyh Said meydanı olarak tarihe geçmiş vakalardır. İstiklal mahkemelerinde yargılanmış olanların ismi verilirken Osman Ağa'nın isminin bu konularla tartışılması dahi düşünülemez. Bu Giresunlulara ve Türkiye'ye hakarettir. Biz artık Aksu'da yapılmakta olan stat ve hastaneye bir daha Osman Ağa'nın itibar tartışmasının yaşatılmamak üzere devletin görevidir, bu isimleri vererek bu misyonu tamamlayıp Giresunluları huzura kavuşturmak, şehitlerimizin kemiklerini rahatlatmak görevimizdir."



Öte yandan Ali Kara, Milis Yarbay Osman Ağa ve Binbaşı Hüseyin Avni Bey'in 6 sayfalık biyografisinin bulunduğu bir mektubu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndereceklerini kaydetti. - GİRESUN

