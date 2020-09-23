Giresun'un coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor - Son Dakika

Giresun'un coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor

Giresun'daki kuruluşlardan Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular sonucu Giresun tombul fındıktan Piraziz elmasına, Çamoluk şeker kuru fasulyesinden Görele dondurmasına kadar 8 ürün coğrafi işaret ile tescillendi.

Giresun'un coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor, System.String[]

Giresun'daki kuruluşlardan Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvurular sonucu Giresun tombul fındıktan Piraziz elmasına, Çamoluk şeker kuru fasulyesinden Görele dondurmasına kadar 8 ürün coğrafi işaret ile tescillendi.

Türkiye genelinde Türk Patent ve Marka Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillenen 526 üründen 8'i Giresun'da bulunuyor. İlk olarak FİSKOBİRLİK tarafından yapılan başvuru sonucu 2001 yılında Giresun Tombul Fındık coğrafi işaret ile tescillenirken, son olarak ise yine FİSKOBİRLİK tarafından yapılan başvuru ile 2020 yılında Giresun Fındık Ezmesi coğrafi işaret ile tescillendi.

Giresun tombul fındığı, 2000 yılında FİSKOBİRLİK tarafından yapılan başvuru sonucu 2001 yılında coğrafi işaret ile tescillenen ilk ürün oldu. Kendine özgü tat ve aroması ile diğer türlerden ayrılan tombul fındık, Giresun ili sınırları ile Trabzon'un Beşikdüzü ve Vakfıkebir ilçelerinde yetişiyor.

Piraziz Elması, Piraziz Ziraat Odası tarafından yapılan başvuru ile 2013 yılında coğrafi işaret ile tescillendi. Piraziz elması rengi, kokusu, tadı, mayhoş, sulu ve dayanıklı yapısı ile diğer yörelerde yetişen elma türlerinden farklı bir aroma sunuyor.

Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Çamoluk Belediye Başkanlığı tarafından yapılan başvuru ile 2018 yılında coğrafi işaret ile tescillendi. Çamoluk şeker kuru fasulyesi, Osmanlı dönemi kayıtlarında da yer aldığı gibi bölgedeki köylülerin ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla yetiştirildiği biliniyor. Kendine özgü tat ve aroması olan Çamoluk şeker kuru fasulyesi ayrıca 15 dakika gibi kısa bir sürede pişiyor.

Giresun sivri fındığı, 2019 yılında FİSKOBİRLİK'in başvurusu sonucu tescillendi. Sivri fındık, açık kahverengi ve parlak renge sahip olup elips şeklindedir. Kabuğu ince ve kolay kırılır. İç meyvesinin yağ oranı yüzde 65'e kadar ulaşabiliyor.

Yine 2019 yılında FİSKOBİRLİK tarafından tescil ettirilen Giresun kalınkara fındığı, tarihi kaynaklarda 1331 yılında bölgede yetiştirildiği ve kara fındığın meyvesinin iri, kabuğu kalın olup diğer fındık çeşitlerine göre erken olgunlaşıyor. Bu fındık türü hastalıklara ve ilkbahar donlarına karşı dayanıklı olması ile dikkat çekiyor.

Diğer bir ürün ise Görele Belediyesi'nin başvurusu ile 2019 yılında coğrafi işaret ile tescillenen Görele Dondurması. Dondurmanın yöredeki geçmişi 200 yıl öncesine dayanıyor. Dondurmanın ayırt edici özelliği ise emülgatör ve stabilizatör yerine meyan kökü özütünün kullanılması. Diğer dondurmaların iç sıcaklığı -18 ile -24 derece arasında iken Görele dondurmasının iç sıcaklığı -8 ile -10 derece arasında.

Tamzara dokuması, Şebinkarahisar Belediyesi tarafından 2019 yılında tescil ettirildi. 19. yüzyıldan bu yana yerel halk kültürünün önemli bir öğesi olan Tamzara dokuması, pamuk, keten ve kenevir iplikleri ile dokuma tezgahlarında el emeği ile dokunuyor.

Son olarak 2020 yılı içerisinde FİSKOBİRLİK tarafından tescil ettirilen Giresun fındık ezmesinin yapımında Giresun tombul fındığı, Giresunsivri fındığı ve Giresun kalınkara fındığı kullanılıyor. Fındık ezmesi, kavrulmuş fındık ile şeker pancarından elde edilen pudra halindeki beyaz şekerin karıştırılmasıyla elde ediliyor. - GİRESUN

Piraziz, Giresun, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'un coğrafi işaret tescilli 8 ürünü bulunuyor - Son Dakika Ekonomi

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