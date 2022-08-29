Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı

29.08.2022 16:30
Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Giresun'un Dereli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dereli istikametinden Giresun istikametine gitmekte olan Zeki Dursun (19) yönetimindeki 28 ACC 147 plakalı kamyonet Ülper mevkiine aynı istikamete seyir eden araçların yavaşladığı esnada önünde seyreden araca vurmamak için şerit değiştirerek karşı yönden gelen Aydın A. (38) yönetimindeki 52 ABY 148 plakalı araca yandan çarptı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte araçlarda bulunan toplam 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Giresun'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - GİRESUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tragger, Giresun, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazası: 13 yaralı - Son Dakika
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