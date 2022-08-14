Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

14.08.2022 17:49
Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza Karadeniz Sahil Yolu Arıdurak tüneli girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu N.G. idaresindeki AL014II yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünel girişindeki trafik levhasına çarptı. Kazada araçta bulunan Narmia Abdurakhmanova olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan S.N. yaralanarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

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Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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