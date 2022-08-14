Kaza Karadeniz Sahil Yolu Arıdurak tüneli girişinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gürcistan uyruklu N.G. idaresindeki AL014II yabancı plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tünel girişindeki trafik levhasına çarptı. Kazada araçta bulunan Narmia Abdurakhmanova olay yerinde hayatını kaybederken, araç sürücüsü ile otomobilde bulunan S.N. yaralanarak Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Karadeniz Sahil Yolu, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Giresun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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