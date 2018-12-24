Giresun'un Trafik Sorununa Çözüm İsteği
38 dakika önce
Giresun Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara, Karadeniz Sahil Yolu Giresun kent ana giriş çıkışındaki trafik sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istediklerini bildirdi.
Giresun
Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (GESOB) Başkanı Ali Kara
, Karadeniz Sahil Yolu
Giresun kent ana giriş çıkışındaki trafik sorununun ivedilikle çözüme kavuşturulmasını istediklerini bildirdi.
Kara, yaptığı açıklamada, Hacı Miktad Mahallesi'nde bulunan ana giriş çıkışında yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle Giresun şehir trafiğinin olumsuz etkilendiğini belirtti.
Karadeniz Sahil Yolu
Giresun Şehiriçi Geçişi'ni yılda on binlerce aracın kullandığına işaret eden Kara, açıklamasında, "Bu araçların birçoğunun da Giresun şehir merkezinden çıkış yaparak şehrin doğu batı aksamlarındaki yerleşim yerlerine ulaşan araçlar olduğu gözlemlenmektedir. Şehrin önemli yaşam bölgelerinden birisi olan Hükümet
Konağı yerleşkesine karayolları ağındaki yoldan girişin olmaması. Giresun merkez giriş noktasını doğu tarafından transit gelen araçlar için tercih edilir yapmaktadır. Bu da yoğunluğun aşırı derecede artmasına sebebiyet vermektedir." ifadelerine ver verdi.
Trafik sorununun ivedilikle çözümüne yönelik çalışmaların yapılmasını istediklerini aktaran Kara, şunları kaydetti:
"Giresun trafiği içinden çıkılamaz ve yaşanılamaz noktaya gelmiştir. Bu sorunun çözümü birbirini kesen yollar ve girişlerde özellikle karayolları geçişi ile oluşan yoğunluğu bypass ederek şehir içine giriş çıkış yapan araçlar ile transit geçiş yapan araçları birbirinden ayırmaktır. Bu geçişi sağlayabilecek teknik şartlarının oluşması için kamulaştırma dahil bütün girişimlerin gözden geçirilerek bahsi geçen bölgede ivedilikle iyileştirme yapılması ve sorunun çözüme kavuşturulmalı."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:27 Kaynak: AA
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