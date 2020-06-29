Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması

Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığını bildirdi.

Giresun Valiliği, Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğu İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamadığını bildirdi.

Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran tarihinde 7 yaşındaki İkra Nur Tirsi'nin kaybolduğu ihbarı üzerine başlayan arama çalışmaları kapsamında daha önce 150 personel, 3 iz takip köpeği, bir kadavra köpeği, termal kameralar ve dronelar ile toplam 73 hektar alanın tarandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, aralıksız devam eden arama faaliyetlerinde bugün 130 personel, drone, 3 iz takip köpeği ve bir kadavra köpeği kullanılarak daha önce taranan alana ilaveten yaklaşık 33 hektarlık alanın hassas bir şekilde tarandığı kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Ancak bu kadar yoğun ve etkin yürütülen arama çalışmalarına rağmen İkra Nur Tirsi'nin en son görüldüğü bölgedeki 106 hektar alanda hiçbir belge ve emareye ulaşılamamıştır. Olayın aydınlanması ve kayıp kızımızın sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmesi amacıyla her türlü bilgi, duyum ve ihtimal titizlikle değerlendirilmektedir."

Giresun Valiliği, Bulancak, İkra Nur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 20:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

20:21 Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı 20:20 Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti 20:00 YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi 19:16 Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti 18:49 Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu 17:41 "Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu 17:00 ÖSYM, 12 öğrencinin TYT'den erken çıkartılması iddiasına inceleme başlattı 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 15:47 Fernando Torres, milli takımla çıktığı 3 finalde kaydettiği gollerle ülkesine 3 Avrupa şampiyonluğu kazandırdı 15:06 Sevilla, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti 13:00 Adnan Oktar'ın yasaklanan kitabı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın kitaplığına da girmiş 12:23 Öldüren kürtaj davasında şoke eden detay! Bebeğin babası, enişte çıktı 10:36 Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi 08:09 Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
20:00
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
19:57
Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi
19:27
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz
19:26
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
19:15
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
19:11
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 20:49:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun Valiliğinden kayıp kız çocuğuyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]