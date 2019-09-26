Giresun Valiliğinden yaşamsal malzeme uyarısı

Giresun Valiliği, vatandaşlara yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile içerisinde Giresun'un da yer aldığı 39 valiliğe "Yayla ve Meralarda Güvenlik Tedbirleri" konulu bir genelge gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, genelgede, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlarla nefes dahi alamayan bölücü terör örgütü üyelerinin yiyecek ve lojistik malzeme temininde sıkıntısı çekmesi nedeniyle, bu ihtiyaçlarını yayla evlerinde bırakılan malzemelerden temin etmelerinin önleme adına alınacak tedbirlere yer verildiği kaydedildi.

Genelgede, vatandaşların yaylalardan dönüşlerinin başlamasıyla birlikte artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca kullanılabileceği düşünülerek yaylalarda bırakılmaması, bölge halkının ve muhtarların bu konuda hassasiyet göstermeleri noktasında uyarılması istenildiği vurgulandı.

Müftülüklerin koordinasyon kurarak, Cuma hutbesinde bilgilendirme yapılması, alınması gereken tedbirlerle ilgili olarak yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilmesinin yer aldığı genelgede, yine yayla ve orman köylerinde görev yapan kamu görevlilerinin bu talimat dahilinde bilgilendirilmesi istendiği aktarıldı.

Açıklamada, valilik tarafından, söz konusu genelge muhteviyatı gereğince gerekli tedbirlerin alınması için, kaymakamlıklar, güvenlik birimleri ve muhtarlıklar gerekli talimatlar verildiği belirtilerek, şunlar vurgulandı:

"Yaylalarda yaşayan vatandaşlarımızın da; hem olası hırsızlık olaylarına karşı, hem de bölgemizde varlığını sürdürme çabası içerisinde bulunan terör örgütü mensuplarının kış aylarında gıda ve temel yaşam malzemelerinin teminini önlemek için yayla dönüşlerinde evlerinde değerli eşya ve yaşam malzemesi bırakmamaları gerekmektedir."