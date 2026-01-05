Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi - Son Dakika
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
05.01.2026 00:07
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, ocak ayında denize girdi
Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması amacıyla kışın soğuk havada denize girerek adanın tanıtımına katkıda bulundu. 5 derece sıcaklıktaki denizde 30 dakika yüzdü ve bu deneyimini sosyal medya hesabından paylaştı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Adası'nın turizme kazandırılması ve tanıtımına dikkat çekmek amacıyla ocak ayının dondurucu soğuğunda denize girerek Giresun Adası'nın etrafını yüzerek turladı. Kar yağışı ve soğuğun etkili olduğu havada gerçekleştirilen etkinlikte Serdengeçti, 5 derece sıcaklıktaki denizde 30 dakika boyunca kesintisiz yüzdü ve zaman zaman dalışlar yaptı.

"KIŞIN DENİZE GİRİLİR Mİ?"

Vali Serdengeçti, Giresun Adası çevresinde gerçekleştirdiği yüzme turuna ilişkin görüntü ve mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Serdengeçti, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Kışın denize girilir mi? Eşsiz, benzersiz Giresun Adası'nı görünce soru kendiliğinden cevaplanıyor. Şehrin eşsiz manzarası karşınızda olunca Karadeniz yüreğinizi ısıtıyor. Böyle bir ahenkte serin sulara kulaç atarken bir tarafı mavi diğer tarafı beyaz olan bu mevsim, sadece takvimden ibaret."

GİRESUN ADASI'NIN TANITIMINA DİKKAT ÇEKTİ

Soğuk havaya rağmen gerçekleştirilen yüzme turunun, Giresun Adası'nın tanıtımına dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladığı belirtildi. Serdengeçti'nin paylaşımı kentte ilgi uyandırırken, yayla turizmiyle öne çıkan Giresun'da turizm çeşitliliğinin, adanın daha etkin tanıtımıyla deniz turizmi alanında da güçlendirilmesi hedefleniyor."

Kaynak: ANKA

