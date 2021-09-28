Giresun ve Trabzon'da üniversite öğrencilerine barınma desteği - Son Dakika

Giresun ve Trabzon'da üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının çözümü için çalışma başlatıldı.

Giresun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Enver Ünlü başkanlığında, Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldığı belirtildi.

Toplantıda alınan kararla uygulama oteli ve tüm kamu misafirhanelerinin, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün ücret tarifesi üzerinden yükseköğrenim öğrencilerinin kullanımına sunulduğu ifade edilen açıklamada, başvuruların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılması gerektiği aktarıldı.

Trabzon

Trabzon'da da barınma ihtiyacı olan üniversite öğrencileri için Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla Yüksek Öğretim Kurumları Yurt Kapasite Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, yükseköğrenim için kente gelen ve barınma ihtiyacı olan gençlerin, Valilik ile kaymakamlıklarda bulunan Açık Kapı birimine müracaat etmeleri halinde kendilerine yardımcı olunacağı anlatıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "KYK başvurularında yedek olan öğrenci kardeşlerimiz için geçici olarak barınma imkanı sağlıyoruz. İnternetten veya Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki standımızdan başvurmanız yeterli." ifadelerini kullandı.