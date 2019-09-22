Son Dakika Haberleri: Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1
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Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1

42 dakika önce

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Giresunspor: 1 - Fatih Karagümrük: 1, System.String[]

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


3. dakikada Tanase'nin kullandığı köşe atışında ceza sahasında yükselen Ahmet İlhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.


51. dakikada konuk takım öne geçti. Barış Başdaş'ın ceza sahasına ortaladığı topu Giresunspor savunmasında Muhammed Bayır, göğsüyle Sabo'nun önüne indirip büyük hata yapınca topla buluşan Erik Sabo, takımını öne geçiren golü attı. 0-1


90. dakikada, Giresunspor beraberliği yakaladı. Kontra atakla rakip sahaya giren yeşil-beyazlılar, Del Valle'nin vuruşuyla beraberliği yakaladı. 1-1


Stat: Giresun Atatürk


Hakemler: Saffet Barış Saka xx, Selahattin Altay xx, Ali Tuna xx


Giresunspor: Adriano Fachini xx, Muhammet xx, Ahmet Kesim xx, Rusescu xx, Ahmet İlhan xx, Murat xx, Del Valle xx, Tanase xx,(Landel dk. 65 x) Renan xx (Mehmet dk. 79 x), Muhammed Himmet xx, Bekir xx (Özgür Can dk. 65 xx)


Yedekler: Metin, Numan, Alperen, Uğur, Orhan


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Fatih Karagümrük: Aykut xx, Alparslan xx, Gaber xx, Barış xx (Fatih dk. 90 ?), İbrahim xx (Ramazan dk. 90+1 ?), Zeki xx (Barış Özbek dk. 79 x), Erkan xx, Emeghara xx, Arif xx, Koray xx, Erik Sabo xx


Yedekler: Bojan Saranov, Muzaffer, Efe, Sercan, Stefan, Bülent


Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar


Sarı Kartlar: Himmet, Murat (Giresunspor) Gaber, Barış, Aykut (Fatih Karagümrük)


Goller: Del Valle (dk. 90) (Giresunspor), Erik Sabo (dk. 51) (Fatih Karagümrük) - GİRESUN

Fatih Karagümrük, Sabo ayakkabı, Giresunspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:21 Kaynak: İHA
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