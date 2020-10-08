Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi - Son Dakika

Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi

08.10.2020 14:27
Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi, System.String[]

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk dört haftada alınan 7 puanın hedeflerinin altında kalmasına rağmen ilk iki haftadaki şanssızlığı, Boluspor ve Bursaspor galibiyetleriyle telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, ilk dört haftada alınan 7 puanın hedeflerinin altında kalmasına rağmen ilk iki haftadaki şanssızlığı, Boluspor ve Bursaspor galibiyetleriyle telafi etmeye çalıştıklarını söyledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, kulüp binasında basın mensuplarına geride kalan 4 haftanın değerlendirmesini yaptı. Bursaspor ve Boluspor maçlarında alınan galibiyetlerin takımın moralini yükselttiğini ve hedeflenen takım olma yolunda iyi bir başarı elde edildiğini belirten Teknik Direktörümüz Hakan Keleş, "İlk dört haftada aldığımız 7 puan, bizim hedeflediğimiz puanın altında kalmasına rağmen ilk iki haftada yaşadığımız şanssızlığı, Boluspor ve Bursaspor maçlarında aldığımız galibiyetle telafi ettiğimizi düşünüyoruz, takımımız birbirleriyle uyum içinde çalışmaya ve bunu oyuna yansıtmaya başladılar günden güne iyi bir takım olma yolunda çok adım sarf ediyor, çok çalışıyoruz" dedi.

"Milli takım arasını iyi değerlendireceğiz"

Boluspor maçı sonrası oyunculara verilen 3 gün iznin ardından kulüp tesislerinde kampa girerek milli maç arasındaki süreyi en iyi şekilde değerlendireceklerini söyleyen Hakan Keleş, "Milli takım arası bizim için güzel bir fırsat olacak sıkıntılarımızı, eksiklerimizi tespit ederek bunlar üzerinde yoğunlaşacak ve daha iyi seviyelere gelmek için en iyi şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ligde karşılaştığımız her maç bizim için çok önemli, önümüzde Ankaraspor ile deplasmanda oynayacağımız zor bir karşılaşma var. Ankaraspor bu sezon gerçekleştirdiği yeni transferler ile kadrosunu güçlendirdi. Bizim için zor bir deplasman olacak bunun farkındayız. Ama biz her maçta olduğu gibi Ankaraspor maçında da coşkumuzu ve mücadelemizi sahaya yansıtarak Ankaraspor maçından galibiyetle ayrılacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"Hazırlık maçı oynayacağız"

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile cumartesi günü saat 14.00'de hazırlık maçı oynanacaklarını söyleyen Keleş, Rizespor ile oynayacağımız karşılaşmada, maçlarda daha az süre bulan oyuncularımıza şans vereceğiz. İlk kamp dönemimizde çok fazla hazırlık maçı yapma şansımız olmamıştı. Milli maç arasındaki süreyi en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"4 oyuncumuz milli takım kampında"

Oyuncuların son durumu ile ilgili de bilgi veren Teknik Direktör Keleş, "Sağ ayak başparmağında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı çalışan Marko Milinkoviç'in takım ile birlikte çalışmalara tam olarak katılabilecek. Bununla birlikte yeşil-beyazlı ekibimizin kadrosunda yer alan 4 oyuncumuz Kerem Kalafat, Traore, Tavares ve Madinda, milli takımları kadrosuna davet edildi. Milli maç arası bitene kadar takımdan ayrı kalacak oyuncularımız bu dönemde birlikte olamayacaklar" açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi
Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi

Hakan Keleş, Giresunspor, Ankaraspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hakan Keleş ilk 4 haftayı değerlendirdi - Son Dakika Spor

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