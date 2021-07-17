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Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi - Son Dakika

Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi

17.07.2021 18:45
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi, System.String[]

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Hakan Karaahmet güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Giresunspor'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda, Hakan Karaahmet güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Giresunspor tesislerindeki genel kurula Vali Enver Ünlü, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, eski başkanlardan Mustafa Temel Bozbağ, delegeler ile davetliler katıldı. Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet yaptığı konuşmada, Giresunspor'un bugün itibarıyla 64 milyon lira borcu olduğunu belirterek, kulübe temlik koymanın da yanlış olduğunu kaydetti.

Başkan Karaahmet, geçtiğimiz yıl yapılan genel kurulda Giresunspor'a başkan ve yöneticilerinin temlik koymaması için tüzük değişikliğine gideceklerini söylediklerini, bugün de bu değişikliği gerçekleştireceklerini açıkladı. Karaahmet, "Giresunspor'u borçlandırmak yanlıştır. Biz göreve gelirken söz verdik. Dedik ki tüzükte değişiklik yapacağız. Giresunspor'a yöneticiler ve başkan temlik koyamaz. Bu değişikliği yapacağız. Belki de Türkiye'de ilk bunu yapan kulüp olacağız. Benim takımımın bu kadar bütçesi var. Bu bütçeyle sen ne kadar kaynak oluşturarak bu takımı yöneteceksen yönet. Ama sen bu takımı aldığın yerden üzerine 50-60 milyon borç yapıp sonra da benim alacağım var dersen bu olmaz. Bunun doğru olmadığını zaten gördük. Giresunspor için artık gelecekte kimse, ben geldim bu kadar para harcadım ve paramı geri istiyorum, diyemeyecek. Bunu Giresunspor olarak bütün kulüplere örnek yapmış ve başarmış oluruz. Çünkü Giresunspor gerçekten çok ciddi bir uçurumun kenarından döndü. Şu anda yönetilebilir bir kulüp haline geldi" diye konuştu.Süper Lig'in Giresun'a çok değer katacağını ifade eden Karaahmet, "Asla düşmek falan böyle şeyleri aklınıza getirmeyin, biz niye düşelim, kim düşerse düşsün bizim öyle bir derdimiz yok. Biz iyi bir kulüp olacağız, düzenli bir kulüp olacağız, ödemeleri şirket gibi yönetilen bir kulüp olacağız ve başarılı da olacağız" dedi.Vali Enver Ünlü de yeşil beyazlı ekibin teknik patronu Hakan Keleş'in çok disiplinli bir teknik direktörü olduğunu, 'iki Hakan'ın Süper Lig'de çok güzel işler yapacağına inandığını dile getirerek, "Bu takımı Süper Lig'de görmek hepimize nasip oldu. Biz yine en iyisini yapacağız. İnsanlar yine Giresunspor'dan bahsedecek. Haftalarca yenilmeyen, haftalarca gol yemeyen bir takım ve dünya sıralamasına giren bir takım. Çok fazla kart görmeyen centilmen bir takım. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde Giresunspor, Giresun'a çok değer katacak ve çok daha ileriye taşıyacak" şeklinde konuştu.Gündem maddelerinin okunup onaylanmasının ardından tüzük değişiklikleri görüşüldü. Kulübe ilk üye olanlardan 2 bin 500 lira alınması ile "Yönetim kurulu, son genel kurulda kabul edilen bütçenin yüzde 40'ına kadar borçlanma yetkisine sahiptir. Sınırları aşan miktardaki borçlanmadan derneğe karşı yönetim kurulu başkanı ve üyeleri sorumludur. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri görevi devam etsin ya da görevden ayrılmış olsun, hiçbir şekilde alacaklarına yönelik temlik koyamaz ve hukuki dava açamaz, takibatta bulunamaz" şeklindeki tüzüğün 11'inci maddesine ekleme yapılması oylanarak kabul edildi.Ardından Hakan Karaahmet başkanlığındaki tek liste ile seçime gidildi. Genel kurula katılan 117 delegeden 96'sı oy kullanırken Hakan Karaahmet bütün oyları alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Hakan Karaahmet başkanlığındaki yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı: Muzaffer Aygün, Harun Bahat, Erol Karadere, Nahid Yamak, Abdülselam Çağırıcı, Mustafa Tütüncü, Fuat Guguloğlu, Ferhat Karademir, İsmail Kurt, Sinan Akgün, Halil İbrahim Önal, İbrahim İnaç, Zafer Olgun, Tahsin Çoban, Gürkan Temür.


Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi
Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig, Aytekin Şenlikoğlu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet güven tazeledi - Son Dakika Spor


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