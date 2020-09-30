Giresunspor'da hedef 3 puan

TFF 1. Lig'in 4'üncü haftasında 3 Ekim Cumartesi günü Beypiliç Boluspor'u konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, rakipleri önünde galip gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Bursaspor'u mağlup ederek, sezonun ilk 3 puanını aldıklarını ve moral kazandıklarını belirtti.

Hafta sonu sahalarında Beypiliç Boluspor konuk edeceklerini anımsatan Keleş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini aktardı.

Hakan Keleş, hedeflerinin sahadan 3 puanla ayrılmak olduğunu vurgulayarak, "Kendi sahamızda oynayacağımız Beypiliç Boluspor maçından galibiyetle ayrılmamız gerekiyor. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda sürdürüyoruz. İnşallah 3 puanı da alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Yeni bir takım kurduklarını ve uyum sürecini de zamanla atlattıklarını ifade eden Keleş, transfer dönemi sona ermeden kadrolarına bir oyuncu katabileceklerini sözlerine ekledi.