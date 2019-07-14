Giresunspor'da transfer
22 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.
Spor Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:30 Kaynak: AA
Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor
, Özgür Can Özcan
ile Mehmet Güven'i kadrosuna kattı.
Yeşil-beyazlı kulübün başkanı Sacit Ali Eren
, yaptığı yazılı açıklamada, kente davet edilen iki oyuncuyla yapılan görüşmelerde her konuda anlaşma sağladıklarını belirtti.
Özgür Can Özcan ile Mehmet Güven ile 1+1'er yıllık sözleşme imzalandığı aktaran Eren, deneyimli isimleri kadrolarına katmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.
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