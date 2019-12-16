Giresunspor'dan hakeme tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un basın sözcüsü Ferhat Karademir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hakemi Emre Malok hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) şikayette bulunacaklarını söyledi.

Karademir, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, Malok'un verdiği kararlarla 2-0 kaybedilen karşılaşmanın skoruna etki ettiğini öne sürdü.

Maçının ikinci yarısının Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçtiğini savunan Karademir, "Müsabakanın başlama düdüğünden itibaren ilk yarı gayet güzel bir oyun sergiledik. Rakibe pozisyon vermeden devreyi kapattık. İkinci yarı başlama düdüğüyle beraber hakem faktörü devreye girmiş, oyuncularımızı vermiş olduğu saçma ve yanlı kararlarıyla baskı altına almıştır." dedi.

Maçın orta hakemi Emre Malok'un, Giresunspor'un son iki yılda yönettiği karşılaşmalarda hatalı kararlarıyla her maça etki ettiğini iddia eden Karademir, "Son haftalarda ligde almış olduğumuz başarılı sonuçlar sonrasında Erzurumspor maçı öncesinde hakem konusundaki kuşkularımızda maalesef haklı çıkmış bulunuyoruz. Hafta başı Emre Malok'un maçın hakemi olarak atandığını öğrendiğimizde kuşkularımızın gerçekliği de ispatlanmış oldu." şeklinde konuştu.

Karademir, karşılaşmada meydana gelen olayda, oyuncularının saldırıya uğradığını ifade ederek, "Maç içinde malum pozisyonda Murat Uçar'ın ikinci sarıdan atılması gerektiğini anlatmaya çalışan oyuncumuz Del Valle, Aykut Demir tarafından Türk futbol tarihinde görülmemiş bir şekilde darp ediliyor. İkinci sarıdan atılması gerektiğini bilen Murat Uçar'ın kart görmemesi için Emrah Başsan'ın yerde ölüyor numarası yaparak ambulans çağırtıyor. İbrahim Akdağ, oyuncumuz Muhammet Bayır'a tokat atıp parmağını gözüne sokmaya çalışıyor, yine aynı oyuncu Bekir'e iki defa yumruk atıyor." diye konuştu.

Erzurumsporlu en az üç futbolcunun oyundan atılması gerekirken, Giresunspor'a üç kırmızı kartın çıktığını söyleyen Karademir, şunları kaydetti:

"Gözlerinin önünde bu olaylar yaşanırken, maçın hakemi Emre Malok, oyuncusunun yerde boğazlandığını gören Hakan Kutlu'nun kendi görev bölgesinden bir metre farkında olmadan dışarı çıktığını takip edip hocamıza ve yardımcısına kırmızı kart gösteriyor. Maçta Erzurumspor oyuncularının en az 3 kırmızı kart görmesi gerekirken, biz 3 kırmızı kart görüyoruz. Hakem Malok, tüm Türkiye'nin gözünün önünde maçı katletmiştir. Bu söylediklerimiz görüntülerle sabit olup, konu ile alakalı şikayetlerimizi MHK'ye ileteceğiz. Bu tür hakemlerin Türk futboluna ve hakemlerine zarar verdiklerini düşünüyoruz." .