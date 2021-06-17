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Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması

17.06.2021 11:17
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması, System.String[]

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, öncelikli hedeflerinin bu kulvarda kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, öncelikli hedeflerinin bu kulvarda kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Karaahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresunspor'un Süper Lig'e yükselmesinin ötesinde Giresun şehrinin Süper Lig'de olmasının büyük bir heyecan olduğunu kaydetti.

Takımın bu sezon taraftarlarını mutlu eden ve ekonomik olarak kulübü zarara uğratmayan bir kadro yapısına sahip olacağını aktaran başkan Karaahmet, "Tüm sabrımız ve uğraşımız bu yönde. Acele etmiyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim planlarımızın hepsi belli. Bu sene zamanımız var. Bizim hata yapmamamız, biraz sakin olmamız lazım." dedi.

Karaahmet, zamanı gelince tüm transferlerin gerçekleşeceğinin altını çizerek, taraftarlardan kendilerine güvenmelerini istedi.

Gelecek yıllarda borçsuz bir Giresunspor olacağını dile getiren Karaahmet, borçsuz bir kulübün her istediğini başarma şansı bulunduğunu vurguladı.

Hakan Karaahmet, futbolun oyuncuları yüksek maliyetle getirip oynatmak olmadığına işaret ederek, "Tam tersine doğru olan şey, futbolcuyu daha düşük maliyetlerle, henüz tam anlamıyla piyasası oluşmamışken almak ve daha yukarı fiyatlara satmak. Futbol artık sadece sahada oynanan bir oyun değil, birçok ticari kaygıları ve yönetim biçimi ihtiyacı olan bir şey. Bu hepsinden önemli." diye konuştu.

Giresunspor'un bu durumu gerçekleştiren bir kulüp olduğuna dikkati çeken Karaahmet, "Geçen sezon aldığımız birçok futbolcuya şu anda teklifler var ama bu sezon asıl onlarla Süper Lig arenasında olacağız. Futbolcular orada kendilerini gösterdiklerinde, kulübe daha çok ekonomik değer katacaklarından hiç şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezonki kadroda yer alan 10'a yakın oyuncu ile şu anda iç transferi büyük oranda bitirdikleri bilgisini veren Karaahmet, "Bu bizim için önemliydi çünkü mevcut bir Giresunspor var. Geçen sezon şampiyon olmuşlar, hepsi fedakarlıkta bulunmuşlar. Bir kısmıyla devam ediyoruz, bir kısmına teşekkür ettik ayrılıyoruz. Onlarla helalleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Karaahmet, dış transferde sadece bir stoper transferini bitirme aşamasında olduklarını kaydederken, bunun dışındaki mevkilerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, bir hafta içerisinde birden fazla bölgeye takviye yapacaklarını aktardı.

"8 yabancı kuralı devam edecek gibi"

Federasyonun yabancı oyuncu kuralına değinen Karaahmet, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında da söyledim, çoğunluk ne karar alıyorsa biz ona uyarız. Ancak böyle bir yapı geçen sene de konuşulmuş ve pandemi nedeniyle bir sene ertelenmiş. Federasyon başkanı tekrar değerlendireceğini söyledi ama benim şahsi fikrim, çok umutlu değilim. 8 yabancı kuralı devam edecek gibi. Çünkü onu açıkladıysa, bundan geri dönme ihtimalini vücut dilinden çok görmedim diyebilirim. Benimki tahmin ama yabancı kuralının bir anda böyle değişmesinin ciddi zararları olacak. Biz Giresunspor olarak planlarımızı 8 yabancı oyuncu olacak şekilde revize ettik ve buna göre devam ediyoruz."

"Taraftar içgüdüsüyle hareket edersek, hata yaparız"

Süper Lig'deki hedeflerinin ilk önce ligde kalmak olduğuna işaret eden Karaahmet, "Bu hedefi tutturmamız lazım. Sonraki hedeflere bakarız. Öncelikli hedefimiz, Süper Lig'de Giresunspor'un bir sistem takımı olarak kalması." açıklamasında bulundu.

"Kulübü çok fazla borçlandırarak, çok oyuncu alarak, 'Giresunspor'u ne pahasına olursa olsun ligde tutalım.' diyemem. Ben öyle bir başkan değilim." ifadelerini kullanan Karaahmet, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bir sistemle Giresunspor'u ligde tutacağımı, ondan sonraki senelerde Giresunspor'un yeni hikayeler yazmaya başlayacağını düşünüyorum. Çünkü bizim yapmamız gereken bu. Bir anlık kendimizi aşan, heyecanımıza kapılacağımız tasarruflarda bulunur ve taraftar içgüdüsüyle hareket edersek, hata yaparız. Bu hatanın bedelini Giresun şehri ödeyemez. Ben bunları görüyorum ki şu anda en fazla kredisi olan başkan Giresun'da benim. Hemşehrilerimiz gece gündüz mesajlar yazıyorlar. Bana karşı sevgileri son derece iyi ama ben onların bu sevgisini asla Giresunspor'a zarar verecek şekilde kullanmak istemiyorum. Kulübü asla içerisinden çıkılamayacak bir kaosa sokmak istemiyorum. Ne yapacağımı da biliyorum. Bu konuda sabretsinler."

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak Açıklaması - Son Dakika Spor


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