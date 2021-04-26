Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor Açıklaması - Son Dakika

Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor Açıklaması

26.04.2021 10:47
Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor Açıklaması, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, son 180 dakika sonra Süper Lig'de olacaklarına inandığını bildirdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp başkanı Hakan Karaahmet, son 180 dakika sonra Süper Lig'de olacaklarına inandığını bildirdi.

Karaahmet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 yıl sonra 1970 ruhuyla yola çıkan, her şeyini sahaya koyan, inanan, savaşan, eksiklikler ve sakatlıklar bahanesine sığınmadan mücadele eden koca yürekli oyuncularını tebrik ettiğini belirtti.

Oyuncularının, alın teriyle, şaibeden uzak, dişe diş, onuruyla başarıdan başarıya koşan, sportmence Süper Lig'e yürüdüklerini ifade eden Karaahmet, şunları kaydetti:

"Şimdi önümüzde sadece iki maç kaldı. Daha önce de yendiğimiz iki takımla oynayacağımız toplam 180 dakikamız var. Süper Lig inancını hiç kaybetmeden koşan bu savaşçı çocukları ileride herkes '2020 ruhu' diye hatırlayacak. Bu nedenle onlar kadar herkes inansın. Herkes bizim kadar inansın. Bu yoldan dönmek yok. Bir an bile ümidimizi kaybetmek yok. 180 dakika sonra Süper Lig'de olacağımıza ben inanıyorum. Siz de inanmayı bırakmayın."

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Hakan Karaahmet, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor Kulübü Başkanı Karaahmet, Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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