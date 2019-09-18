Girişimci kadınlar için yeni satış kanalı; 'iyi işler dükkan' açıldı

Perakendede kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen 'İyi İşler' projesi kapsamında işletme sahibi kadınların ürünlerini satışa sunmak için Morhipo.com'da İyi İşler Dükkan' açıldı. Proje sayesinde girişimci kadınlar ürünlerini morhipo.com üzerinden milyonlarca kullanıcıya ulaştıracak.





Boyner Grup ve Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla kadın girişimcilere destek olmak için gerçekleştirilen 'İyi İşler: Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı'na katılan işletme sahibi girişimci kadınların ürünleri Morhipo.com'da açılan İyi İşler Dükkan'da satışa çıkarıldı. İyi İşler Dükkan'da tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi alanlarda faaliyet gösteren ve 24 kadın işletmecinin binlerce ürünü yer alıyor.





Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban ve girişimci kadınların katılımıyla 'İyi İşler Dükkan'nın İstanbul'da tanıtım toplantısı yapıldı.





BOYNER: KADINLARIN EKONOMİYE KATILIMI ŞART





Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yıllardır hem çalışma ilkelerinin hem de sosyal yatırımlarının odağında olduğunu söyleyen Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, "2008 yılından beri yaptığımız 8 Mart kampanyaları ve çok önem verdiğimiz 'nar taneleri' projemiz hep toplumsal cinsiyet eşitliğine grup olarak bakışımızın sonucudur. 2015 yılında kendi tedarikçi ağına girişimcilik özelinde bir program ekleyerek uzun soluklu bir proje yapmak istedik. Bugün Morhipo'nun iyi işler dükkanına kadar gelen 'iyi işler' süreci aslında böyle ortaya çıktı. Boyner Grup tedarik zincirinde yer alan kadın girişimcilerle yapılan birebir ihtiyaç analiz çalışmalarıyla oluşturulan programda, stratejik planlama, finansmana erişim, liderlik, birebir pazarlama ve fiyatlama eğitimlerine ağırlık verdik. İyi işler dükkanı 'iyi ekonomi', 'iyi işler', 'mutlu müşteriler' yolunda atılan önemli adımlardır" dedi.





Boyner, "İyi İşler Dükkan ile kadın girişimcilerin en önemli ihtiyacı olan pazara erişim konusunda onlara destek olurken, İyi İşler üreten kadın girişimciler de Boyner Grup ve Morhipo.com'a büyük değer katıyor. Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart" diye konuştu.





ERDEM: GİRİŞİMCİ KADINLARA YOL HARİTASI ÇİZİYORUZ





KAGİDER Başkanı Emine Erdem ise, "İyi İşler Dükkan' açıldı, aslında 2 senelik bir yolculuğumuz var. 72 kadın girişimcimizi İyi İşler programına dahil ettik, 8 haftalık bir programdı. İhtiyaç analizi yaptık, onların ihtiyacına göre eğitimleri çeşitlendirdik. Kadın girişimcilerin pazara erişim konusundaki sıkıntılarını iş birliğiyle bir adım öteye taşıdık. KAGİDER olarak hem kadınların istihdama dahil olması hem de yetenekleriyle girişimci olmaları için yol haritası çiziyoruz. Daha çok kadının ekonomiye dahil olması Türkiye'nin daha çok kalkınmasını beraberinde getirecek" ifadelerini kullandı.





Erdem, "Kamu ve özel sektörde satın alma süreçlerine daha fazla kadın tedarikçiyi dahil etmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kadın girişimcilerin dış ticarete açılmalarını sağlamak için projeler üreteceğiz. Kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek. Bu proje bu nedenle çok önemli ve çok inanıyoruz" dedi.





KUBAN: KADIN GİRİŞİMCİLER VE ÜRÜNLERİ MÜŞTERİLERİMİZE BÜYÜK DEĞER SUNACAK





İyi İşler Dükkan'ın, toplumsal cinsiyet eşitliği konusuna perakende alanından verilen desteğin önemli bir yansıması olduğunu söyleyen Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban da, kadın girişimcilere destek olmak istediklerini dile getirdi. İyi İşler Dükkan ile iyi işler üreten kadın işletme sahiplerinin pazara erişim ve rekabet gücüne destek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Kuban, "Girişimci kadınlara platformu açmak istedik. Kadınlar ekonomik hayata dahil olduklarında ülke ekonomisi kalkınacaktır, kadının iş hayatındaki önemi çok büyük. Giyim sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İyi İşler Dükkan'da giyim, çocuk giyimi, ev ürünlerine kadar birçok ürün var. Yeni kadın girişimcilerin katılımıyla ürün seçeneklerini artıracağız" diye konuştu.





Kuban, "İyi İşler Dükkan, Morhipo.com'un ürün zenginliğine ve her ay sitemizde ağırladığımız 40 milyon müşterimize büyük değer katacağına inanıyorum. Birikimimizi ve online kanalda yaptığımız teknoloji ve lojistik yatırımları tüm girişimcilerle ama özellikle de 'koşulsuz müşteri mutluluğu' anlayışımızla uyumlu 'İyi İşler' ve 'İyi Markalar' üreten kadın girişimcilerle paylaşacağız" dedi.





GİRİŞİMCİ KADINLAR HİKAYELERİNİ ANLATTI





Happy Hop markasının kuruluş hikayesini anlatan girişimci kadınlar Aylin Güvenal Doğu ve Sinem Bozoklar, amaçlarının tecrübelerini iyi bir işe aktarmak olduğunu söyledi. Anne oldukları için çocukların trafikte daha güvenli ve emniyetli olmaları için ürün ürettiklerini söyleyen kadınlar, birçok perakende zincirinde, e-ticaret platformunda ürünlerini sattıklarını dile getirdi. Girişimciler, yüzde 100 yerli sermayeyle ürettikleri ürünleri yurt dışına ihraç etmeyi hedefliyor.





Sherbet Design markasını çıkaran tekstilci ve tasarımcı iki kadın Gözde Balverir Erkman ile Aysel Ertan da, yavaş moda akımından esinlenerek markayı kurduklarını ifade etti. Doğa dostu ve saf pamuk kullanıldıklarını söyleyen Aysel Ertan, 7 yıldır üretim yaptıklarını ve çok güzel bir noktada olduklarını söyledi.





İYİ İŞLER NEDİR?





İlk olarak 2015 yılında Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu iş birliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahipleri için tasarlanan "İyi İşler", 2018'de Boyner Grup - KAGİDER iş birliği ve Bank Of America-Merril Lynch'in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri gibi perakende sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren kadın işletmelerini dahil ederek büyüdü.





'İyi İşler' programında bugüne kadar 72 işletme sahibi kadın girişimci bireysel ve kurumsal kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlayarak 'İyi İşler' sertifikalarını aldı. Geçtiğimiz yıllarda Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da iyi uygulama örneği olarak seçildi. Programın ilk dönemine katılan kadın işletmelerinin gelişimini kapsamlı olarak ortaya koyan rapor ve programın analizi Birleşmiş Milletler'de kadın girişimciliğini destekleme alanında örnek vaka olarak yer aldı. Ayrıca Dünya Bankası'nın küresel 'SheWorks' raporuna da girerek tüm dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.





'İyi İşler: Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı' kadın girişimcilere verdiği destekle işletmelerini büyütmelerini sağlayarak, Türkiye'de kadın girişimci oranını artırmayı, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmeyi ve kadınların hem finansmana hem de pazara erişimlerinde destek sağlamayı amaçlıyor.