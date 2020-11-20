Girişimcilik, inovasyon ve KOSGEB destekleri anlatıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi ile KOSGEB iş birliğinde "Girişimcilik, İnovasyon ve KOSGEB Destekleri" adlı çevrimiçi panel gerçekleştirildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 16-22 Kasım Avrupa Kobi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında her alanda ciddi bir rekabet ortamı oluştuğunu, ülkeler, bölgeler hatta şehirlerin rekabet güçlerini arttırma konusunda doğru ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmenin arayışına girdiğini söyledi.

Bartın Üniversitesinde "Girişimciliğin" bir ders olarak müfredatta yer aldığını ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Güçlü akademik insan kaynağımızla verdiğimiz eğitimin yanı sıra, öğrencilerimizin kariyer ve gelecek planlarını şekillendirecek bu gibi etkinliklerle de yeni ufuklara birlikte yelken açıyoruz. Ekonomik büyümenin önemli bileşeni olan 'Girişimciliği' bir ders olarak vermenin ötesinde oluşturulan iklimle eğitim sürecimizin tamamına yaymaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizden gerekli zaman ile çabayı ortaya koymalarını, risk almalarını ve ülkemizin kalkınmasına destek olmalarını istiyoruz. Gayretlerimizin kısa sürede sonuç verdiğini görmekten de mutluluk duyuyoruz. KOSGEB desteğiyle daha öğrenciyken kendi işletmelerini kuran öğrencilerimizle bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan da kurdukları şirketle havacılık ve savunma sanayine yönelik projeler geliştiren öğrencilerimizle gurur duyuyoruz."

KOSGEB Bartın Müdürü Gökhan Akdağoğlu tarafından yapılan sunumla destek programları aktarıldı. KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı, "Geleneksel Girişimci Programı" ve "İleri Girişimci Programı" hakkında bilgiler veren Akdağoğlu, KOSGEB web sayfası üzerinden E-devlet şifreleriyle hiçbir bürokratik engel olmadan başvuruların yapılabileceğini ifade etti.