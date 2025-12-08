Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı - Son Dakika
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı

08.12.2025 16:39
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler, devlet destekleri için protesto düzenleyerek Kandiye Havalimanı'na girdi ve hava trafiği durdu. Güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı.

Yunanistan'ın Girit Adasında, protestocuların Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'nda pist alanına girmesi sonucu hava trafiği durduruldu.

YUNANİSTAN'DA ÇİFTÇİLER HAVALİMANINI BASTI

Tarım sektörü mensupları, yaklaşık bir haftadır Yunanistan genelinde protestolar düzenliyor. Neakriti haber sitesine göre, Girit'te sabah saatlerinde Kandiye Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı'na yönelen çiftçiler ve besiciler, bölgede konuşlu güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

POLİSLE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Polis, kalabalığı dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. Gerilimin artmasının ardından bazı göstericiler polis hattını aşarak pist alanına girdi. Bunun üzerine havalimanının faaliyetleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

UÇAKLAR İNEMEDİ

Piste giriş nedeniyle Atina ve Rodos'tan Kandiye'ye gelen iki uçak bir süre havada tur attıktan sonra geri dönmek zorunda kaldı. Havalimanı yönetimi ve yetkililer, piste giren protestocuların uzaklaştırılması ve uçuşların yeniden başlaması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Yunanistan genelinde eylem yapan çiftçiler, zaman zaman şehirler arası otoyolları ve sınır kapılarını kapatıyor. Çiftçiler, devlet teşviklerinde yolsuzluk iddiaları nedeniyle geciken destek ödemelerinin yapılmasını ve yüksek üretim maliyetlerini düşürecek düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • der25@M334 der25@M334:
    bişey olmaz cılız harakaretler 1 1 Yanıtla
  • Sa198542 Sa198542:
    indirmeyin! hatta alın gidin anakaraya 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
