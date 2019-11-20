Son Dakika Haberleri: Gitar Festivali başlıyor
Son Dakika Güncel Gitar Festivali başlıyor - Son Dakika

Gitar Festivali başlıyor

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 8'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.

Gitar Festivali başlıyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi ve ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'nin düzenlendiği 8'nci Uluslararası Antalya Gitar Festivali, yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.


Muratpaşa Belediyesi'nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği'yle bu yıl 8'ncisini gerçekleştireceği Uluslararası AntalyaGitar Festivali, 21 - 23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel sanat yönetmenliğini klasik gitarın dünya çapındaki ismi Ahmet Kanneci'nin yaptığı festival, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 21-23 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin tüm etkinlikleri ücretsiz olacak. Sanatseverler, numaralı davetiyelerini Türkan Şoray Kültür Merkezi'nden alabilecek.


Uluslararası Gitar Festivali'nin, Antalya'ya, Muratpaşa'ya değer kattığını söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; "ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Antalya Gitar Festivali kentimizin kültürüne de kazanımlar sağlıyor. Sanatseverleri, festivalimize bekliyoruz" dedi.


Festivalin ilk gününde; 21 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde, 4. İtalya Ulusal Gitar Yarışması'nda 15 yaşında birincilik kazanan ve sayısız ödül sahibi olan Massimo Delle Cese konseriyle başlayacak.


Festivalin ikinci günü olan 22 Kasım Cuma günü ise, saat 20.00'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde; gitar-saz kardeşliği başlığı ile, Andres Segovia 'onur madalyası' sahibi Uluslararası Gitar Festivali Genel Sanat Yönetmeni Ahmet Kanneci, 2013'te İspanya-Linares'te düzenlenen Uluslararası Andrés Segovia Gitar


Yarışması'nda Birincilik Ödülü alan Özcan Dal, Neşet Ertaş Kültür-Sanat (2018), On Dokuz Mayıs Üniversitesi Halk Müziğine Hizmet (2009) ve Truva Kültür-Sanat (2005) ödülleri sahibi Doc.Dr. Okan Murat Öztürk ve Muratpaşa Belediyesi Kültür Sanat Sorumlusu İlke Türkdoğan sahne alacak.


Festivalin kapanış gecesi olan 23 Kasım Cumartesi günü ise; adına uluslararası gitar yarışmaları düzenlenen efsanevi gitarist Alirio Diaz'ın oğlu Senio Alirio Diaz ile UNESCO Uluslararası Kulübü Onur Madalyası sahibi Salvatore Daniele Pidone konseri gerçekleştirilecek. - ANTALYA

Türkan Şoray, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeninin ilk sözleri: Esas cinayet şüphelisini araştırın
İranlı adam saatlerce kaldırımda cansız manken gibi bekledi Antalya'da eski eş vahşetinden kurtulan Oya Aydoğdu'ya cezaevinden korkutan mektup Son Dakika: Bakan Kurum açıkladı: Siyanürün satışına yasak getiriliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 19:12:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gitar Festivali başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]