Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"

GittiGidiyor, WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı'nı başarıyla tamamlayarak "Yeşil Ofis Sertifikası" almaya hak kazandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, son 2 yıldır çalışanların katkılarıyla ofis içerisinde hayata geçirilen dönüşümler sayesinde alınan bu sertifika ile WWF-Yeşil Ofis Sertifikası alan ilk eBay ofisi oldu.

GittiGidiyor çalışanlarının gönüllülük esasına dayalı oluşturduğu "Back to Green" çalışan grubu tarafından yürütülen Yeşil Ofis Programı kapsamında ofis genelinde birçok alan yeniden düzenlendi, tasarruf ve geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi. Elektrik, kağıt ve su tüketimi ile ilgili tüm süreçler tekrar gözden geçirilerek program kapsamında kriterlere uygun olacak şekilde yenilendi.

"Üzerimize düşenin en iyisi yapmaya her zaman hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkilerini azaltabilmiş bir kurum olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.

Yaşanabilir bir dünya için her kurumun sürdürülebilirliği görev olarak kabul etmesi gerektiğini vurgulayan Kantarcı, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik konusunun, içinde bulunduğumuz dönemin en önemli gündem maddesi olarak kurumların ve toplumun ajandasında yer alması gerekiyor. Üzerinde yaşadığımız dünyayı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin borcu. GittiGidiyor olarak gerekli önlemleri alarak üzerimize düşenin en iyisi yapmaya her zaman hazırız. Bu konudaki duyarlılığımızın belgelenmiş olmasından dolayı çok mutluyuz."

GittiGidiyor'daki gönüllülük çalışmalarının kurum içindeki önemine değinen Kantarcı, "Bu sertifikanın alınmasında, Back to Green çalışan grubumuzun rolü büyük. Tüm ekibimizin insana, doğaya ve hayvanlara yönelik duyarlı yaklaşımları kurum kültürümüzün zenginleşmesine gurur verici bir katkı sağlıyor. Dünyada WWF-Yeşil Ofis Sertifikası'na sahip ilk eBay ofisi olarak örnek olmak da hepimiz için bir başka gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir bir dünya için yeni tasarruf önlemleri hayata geçirildi

Verilen bilgiye göre, yapılan düzenlemelerde ofis içerisinde tek kullanımlık plastiklerin kaldırılmasına ilişkin atılan ilk adımla genel plastik tüketiminde yüzde 30 iyileşme sağlandı.

Kağıt kullanımında işe giriş sürecindeki basılı malzemelerin kullanımının azaltılmasıyla yüzde 45, tek kullanımlık kağıt bardakların kaldırılmasıyla yüzde 69 azalma oldu. Enerji tasarrufu için ofis içinde tüm aydınlatmalarda LED dönüşümü yapılarak floresan ampulden LED aydınlatmaya geçildi.

Ofis içi aydınlatma ve ısıtma-soğutma sistemleri otomasyonu yapılarak aydınlatma ve iklimlendirme programları hafta içi ve hafta sonu çalışma saatlerine göre düzenlendi. Sensörlü musluklar, susuz pisuarlar ve ofis içinde arıtma su kullanımı ile de su tasarrufu sağlandı.