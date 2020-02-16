Gizli bölmeli kaçak hastane - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gizli bölmeli kaçak hastane - Son Dakika

Gizli bölmeli kaçak hastane

7 saat önce

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı.

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Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi'nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı. Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı. Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

(Fatih Keçe - Umut Can İşledici/İHA)

Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:40 Kaynak: İHA
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