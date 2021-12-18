Van- Özalp karayolu üzerinde bulunan Anzaf Kalesi civarında meydana gelen kazada, sürücülerinin ismini öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazayı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.
Polis ve jandarma gizli buzlanmanın olduğu bölgede ikinci bir kazaya sebebiyet vermemesi için geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler ise otomobil de sıkışan yaralıları çıkardı.
Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte kaza yerinden görüntüler;
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gizli buzlanma can aldı! İki otomobilin çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var - Son Dakika