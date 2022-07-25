Gizli Saklı 7. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Gizli Saklı 7. Bölüm Fragmanı

25.07.2022 10:43

Gizli Saklı 7. bölümüyle 27 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta!

Gizli Saklı 7. bölümüyle 27 Temmuz Çarşamba 20.00'de FOX'ta!??

Naz (Sinem Ünsal) polis akademisinden yeni mezun, korumacı bir karakter olan annesi ve dayısıyla birlikte yaşamaktadır. Tarık Koşuoğlu (Tardu Flordun) isimli bir mafya babasının peşinde olan polis teşkilatı, Naz'ı ve deli dolu polis memuru Pamir'i (Halit Özgür Sarı) gizli görevde beraber kullanmaya karar verir. Pamir ve Naz yeni evli bir çift gibi mafya ailesinin evinin karşısına taşınacak ve Tarık Koşuoğlu'nun güvenini kazanıp onu adalete teslim edeceklerdir…

#FOX #GizliSaklı #AşkKokusuVar

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Kaynak: DailyMotion.com

Tardu Flordun, Gizli Saklı, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Gizli Saklı 7. Bölüm Fragmanı - Son Dakika

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