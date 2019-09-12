Son Dakika Haberleri: Gloria cup'ta ikinci gün sona erdi
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Gloria cup'ta ikinci gün sona erdi

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ikinci gün maçları tamamlandı.

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Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Gloria Sports Arena'da düzenlenen Gloria Cup'ta ikinci gün maçları tamamlandı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TEKSÜT Bandırma, Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ'ın yanı sıra EuroLeague'in son şampiyonu CSKA Moskova ve Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ın yer aldığı turnuvanın ikinci gününde TOFAŞ, CSKA Moskova'ya 87-85 mağlup olurken; Galatasaray Doğa Sigorta ise Zalgiris Kaunas'a 71-70'lik skorla yenildi.

Yarın saat 17.30'da TEKSÜT Bandırma, CSKA Moskova ile karşılaşacak. Saat 20.00'de ise Galatasaray Doğa Sigorta, Anadolu Efes ile kozlarını paylaşacak.

Antalya, Belek, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:54 Kaynak: DHA
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