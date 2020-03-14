Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı - Son Dakika

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı

6 saat önce

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD'li ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Ben Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni...

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? ABD'li ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Ben Hayatta Kalacağım) eşliğinde elini yıkarken çektiği görüntüleri paylaşarak, sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Birçok kişi, aynı şarkı eşliğinde ellerini yıkarken çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Gloria Gaynor, 1978 yılında yayınlanan ve hit olan şarkısı 'I Will Survive' eşiliğinde, koronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadığı kısa görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü. 'I Will Survive Challenge' adı altında kullanıcılar da Gaynor gibi, aynı şarkı eşliğnide ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsle savaşmak için yayınladığı koruyucu önlemlerin ilk sırasında mümkün olduğunca sık ellerin yıkanması bulunuyor.

Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Çocukluk arkadaşını pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, o anları sosyal medya hesabında yayınladı İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı

Son Dakika Haberleri
17:50 flaş
17:49 Sürücülerin silah ve bıçaklı 'yol verme' kavgası: 2 yaralı
17:49 İki sürücünün yol verme tartışmasında kan aktı: 1 yaralı
17:48 BALIKESİR 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu
17:47 'Koronavirüs' tatilinde, Edremit Körfezi'ndeki sahiller doldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 17:55:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gloria Gaynor, koronavirüse karşı I Will Survive ile akım başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]