GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü - Son Dakika

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GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü
6 saat önce
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı ziyaret etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve bu kurumlarda çalışan işçilerin sorunlarının çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK
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