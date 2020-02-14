GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü - Son Dakika

GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü

6 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı ziyaret etti.

GMİS yönetimi, bakan yardımcısı Kalaycı ile görüştü, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız ile Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı'yı ziyaret etti.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşmede Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) ve bu kurumlarda çalışan işçilerin sorunlarının çözümüyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

İsa Mutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:34 Kaynak: İHA
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