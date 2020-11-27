Gnçlerin istihdamı için güç birliği

Gürsu Belediyesi ve Kestel Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında "Genç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü" imzalandı.

Gürsu Belediyesi Kollektif Kariyer Merkezi koordinasyonunda; girişimcilik, sosyal gelişim ve istihdam konu başlıklarında, gençlerin girişimcilik yönlerini arttırmak hedefiyle yapılan çalışmalar kapsamında, birçok özel ve kamu kuruluşu ile imzalanan iş birliği protokollerinden biri de KOSAB'la (Kestel Organize Sanayi Bölgesi) imzalandı. Bu bağlamda, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Kestel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hısımcıl tarafından imzalanan protokolle, gençlerin girişimcilik ve istihdam konularında desteklenmeleri için güç birliği yapılacak.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Bölgemizin üretim ve istihdam alanındaki güçlerinden biri olan KOSAB'la imzaladığımız iş birliği protokolü gücümüze güç kattı. Böylece gençlerimizle şekillenecek geleceğimiz için iş birliğine imza attık. Projemize olan destekleri için KOSAB Başkanı Sayın Cem Hısımcıl'a teşekkür ediyorum " dedi.

Gençlere hayat yolunda rehberlik edecek projeleri için Gürsu Belediyesi'ne teşekkür eden KOSAB Başkanı Cem Hısımcıl, gençlerin becerilerinin ve girişimcilik ruhlarının desteklenmesi için hayata geçirilecek projelerde Gürsu Belediyesi ile iş birliğinde olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gürsu Kolektif Kariyer Merkezi tarafından üretilen projelerle; kamu, sanayi ve üniversite işbirliğinde, genç girişimcilerin, Türkiye'nin geleceğine imza atacakları büyük projeleri üretmelerinde önderlik edilmesi hedefleniyor. - BURSA