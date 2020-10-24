Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı - Son Dakika

Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı

24.10.2020 09:36
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı, System.String[]

BATMAN'ın Beşiri ilçesinden 5 ay önce koyunları ile birlikte Bitlis yaylalarına gelen göçerler, havanın soğumasıyla köylerine dönüşe geçti.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinden 5 ay önce koyunları ile birlikte Bitlis yaylalarına gelen göçerler, havanın soğumasıyla köylerine dönüşe geçti. Göçerler, yaklaşık 1 ay sürecek zorlu yolculukta hayvanları ile günde 5 kilometre yol kat ediyor.

İklimi ve florası ile doğal zenginliğe sahip Bitlis yaylaları, bu yıl da göçerlere ev sahipliği yaptı. Havanın soğumaya başlamasıyla göçerler, Batman, Siirt ve Diyarbakır'daki köylerine dönmeye başladı. Yaklaşık 5 ay önce Bitlis'e gelen ve Nemrut Dağı'ndaki yaylalarda konaklayan göçerler, köylerine doğru yola çıktı. Nemrut Dağı eteklerindeki belli noktalarda konaklayan göçerler, geri dönüş yolculuğunda hayvanları ile birlikte günde 5 kilometre yol gidiyor. Göçerler, yaklaşık 1 ayda köylerine ulaşmayı hedefliyor. Batman'ın Beşiri ilçesinden 4 bin küçükbaş hayvanı ile birlikte gelen 7 çoban, bölgenin iklim yapısının süt ve ürünlerine önemli katkı sağladığını bu nedenle özellikle yaz aylarında Nemrut yaylalarını tercih ettiklerini söyledi. Yaklaşık 15 yıldır bu bölgeye geldiklerini belirten çobanlardan Naci Genç, "Buranın iklimi daha güzel. Süt ve peynir üretimimiz daha verimli oluyor. Burada elde ettiğimiz süt ve peyniri, bu bölgede satıyoruz. Havalar soğuduğu için yola çıkmaya başladık. Yaya olarak Batman'a gideceğiz. Yolculuğumuz ortalama 1 ay sürecek. Günde ortalama 5 kilometre yol gideceğiz. Köyümüze vardığımızda da yine hayvanlarımızla ilgileneceğiz. Yeni kuzularımız olacak. Onlarla ilgileneceğiz" dedi.


Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı
Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı

Nemrut, Bitlis, Beşiri, Batman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Göçerlerin zorlu sonbahar yolculuğu başladı - Son Dakika

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