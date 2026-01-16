Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 155 Gözaltı - Son Dakika
Göçmen Kaçakçılığına Operasyon: 155 Gözaltı

16.01.2026 08:14
İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde düzenlediği operasyonda 155 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göçmen kaçakçılığına yönelik 15 ilde son 2 haftadır devam eden operasyonlar ile 155 şüphelinin yakalandığını ve 50'sinin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Aydın, Çanakkale, Edirne, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Komandoların desteğiyle karadan yapılan çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığına karşı operasyonlar düzenlendi. Son 2 haftadır devam eden operasyonlar sonucu 155 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 81 adet araç ile 6 adet bot ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda sınır güvenliği hakkında bilgi vererek, "Göç yönetiminin güvenlik boyutunu; insan ticareti, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele alanlarında hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına riayet temelinde yürütülen etkin çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda sınır güvenliği, üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak güçlendirilmekte; yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde güçlü ve caydırıcı mekanizmalar işletilmektedir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
