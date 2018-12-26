Göçmenlere Giyim Yardımı Yapıldı

Kırklareli
Üniversitesi (KLÜ) öğrencileri tarafından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezinde bulunan göçmenlere giyim yardımında bulundu.
Geri Gönderme Merkezinde düzenlenen etkinlikte ilk olarak öğrenciler dans, folklor, kısa film, Hacivat-Karagöz gölge oyunu gösterileri ve müzik performansları sahnelendi.
Etkinlikte öğrenciler tarafından göçmenlere giysi yardımları yapılarak, çocuklara hediye dağıtıldı.
Programa Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı
, İl Göç İdaresi Müdürü Sinan Özsoy, Geri Gönderme Merkez Müdürü Özlem Duymuş ve Üniversitenin Dış İlişkiler Koordinatörü Neriman Hocaoğlu Bahadır katıldı.