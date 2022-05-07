Göçmenlerin sınırı geçtiğini öne süren Sinan Oğan'a, Van Valiliği'nden cevap geldi: Sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz - Son Dakika

Van Valiliği, sosyal medyada, İran sınırında çekildiği iddia edilen düzensiz göçmenlere ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA ÇEKİLMEDİ"

Valilikten yapılan açıklamada, Sinan Oğan tarafından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi" şeklinde yapılan paylaşımla ilgili yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.

"GÖRÜNTÜLER 2021 YILINA AİT"

Ayrıca görüntülerin yeni olmayıp 24 Haziran 2021'de "tiktok" sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming adlı kullanıcıları tarafından paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir."

VALİLİKTEN ÇAĞRI: SINIR HATTINI İSTEDİKLERİ VASITAYLA GEZDİREBİLİRİZ

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise.Daha önce de ifade ettik yineliyoruz. Provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır."

Valilikten, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

SİNAN OĞAN'DAN VALİLİĞİN AÇIKLAMASINA YANIT

Sinan Oğan, Van Valiliği'nin yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Oğan, "Biz Ay Valiliği'nden cevap beklerken Van Valiliği'nden cevap geldi. Sn. Van Valisi size açıklama yapmanıza gerek yok diye yazmıştım. İstanbul sokaklarında taciz videoları çekenler Pakiler Van'dan gelmiyor Ay'dan gelmişler. Muhatabım siz değilsiniz, Ay Valisi." ifadelerini kullandı.