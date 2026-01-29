Göçmenlik Sorunu NOPD Adayını Gözaltına Aldı

ABD'de New Orleans Polis Departmanı (NOPD) adayı bir kişi, göçmenlik statüsüyle ilgili sorunlar nedeniyle Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

NOPD Müdürü Anne Kirkpatrick, gazetecilere yaptığı açıklamada, Polis Akademisine devam eden adayın ICE ekipleri tarafından gözaltına alındığını, konu hakkında bu sabah bilgi edindiklerini söyledi.

Aday hakkında Aralık 2025'te mahkeme tarafından verilmiş bir sınır dışı kararı olduğunu vurgulayan Kirkpatrick, kendilerinin adayı bundan çok önce işe aldıklarını ifade etti.

Kirkpatrick, adayın geçerli bir ehliyeti ve Sosyal Güvenlik numarası olduğuna, e-verify sisteminden onay aldığına dikkati çekerek, personel dosyasında şüphe uyandıracak hiçbir bilgi olmadığını vurguladı.

Adayın kimliğini açıklamayan Kirkpatrick, dava detaylarına ilişkin bilgi vermedi.

Minnesota'daki olaylar

ABD'de son günlerde ICE ekiplerinin, başta Minnesota olmak üzere çeşitli eyaletlerdeki göçmenlere yönelik uygulamaları kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.