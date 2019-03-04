Son Dakika Haberleri: Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Esenyurt 'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.

Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Esenyurt 'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, AKOMve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen'in cansız bedeninin göçük altından çıkardı.

(Serdar Ünal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Esenyurt, İşçi, Güncel
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