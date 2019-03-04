Göçük Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Esenyurt 'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı.
Esenyurt
'ta kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Akşemsettin
Mahallesi Aşık Mahsuni Şerif
Caddesinde bulunan bir inşaattın önündeki kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprağın altında Hüsamettin Türkmen(45) mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD
, AKOMve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Hüsamettin Türkmen'in cansız bedeninin göçük altından çıkardı.
(Serdar Ünal/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:56 Kaynak: İHA
Cami Misafirhanesinde El Yapımı Alkol Can Aldı
AK Partili İlçe Başkanı'ndan Skandal Sözler: Şeker Fabrikasına Adam Alınacakmış, Biz Aldırırız
AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Yerel Seçim Açıklaması: Ölüm Kalım Meselesi Değil
Araçta Kilitli Kalan Minik Çocuk Bakan Soylu'nun Girişimiyle Kurtarıldı