Son Dakika Haberleri: Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor - Son Dakika

Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor

6 saat önce

Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor Endişeli bekleyiş sürüyorGAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 17 saattir aralıksız sürüyor.

Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor

Endişeli bekleyiş sürüyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün saat 15.00 sıralarında çöken cami inşaatı iskelesinin altında kaldığı düşünülen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları yaklaşık 17 saattir aralıksız sürüyor.

Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde dün saat 15.00'da bir cami inşaatındaki ahşap iskelesinin çökmesi sonucu enkaz altında kalan mühendis Korkut Küçükcan'ı arama çalışmaları gece gündüz aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 17 saattir devam eden arama çalışmalarına UMKE, AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekipleri ve belediye personelleri destek veriyor.

Enkaz altında yeri tespit edilmeye çalışılan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın yakınlarının 17 saatlik endişeli bekleyişi ise sürüyor.

Göçük altındaki mühendisi arama çalışmaları 17 saattir devam ediyor

Gaziantep, Korkut, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 08:31 Kaynak: İHA
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