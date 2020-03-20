Gödekmerdan Nevruz bayramını kutladı - Son Dakika
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Gödekmerdan Nevruz bayramını kutladı

6 saat önce

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Temsilcisi İlim Gödekmerdan, "Tüm Türk toplumunun Nevruz (Yenigün, Yeniden Diriliş) bayramı kutlu olsun" dedi.

Gödekmerdan Nevruz bayramını kutladı, System.String[]

Hak Sen Konfederasyonu Erzurum İl Temsilcisi İlim Gödekmerdan, "Tüm Türk toplumunun Nevruz (Yenigün, Yeniden Diriliş) bayramı kutlu olsun" dedi.


Orta Asya'dan Balkanlardaki uluslara kadar çok geniş bir bölgede yerel renk ve inançlarla kutlanan Nevruz'un her ulusun kendi kültür değerleriyle özdeşleştirip sembolleştirdiği, özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı coşkuyla karşılandığı bir gün olduğunu belirten Gödekmerdan, "Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde de son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Nev(yeni) ve ruz (gün) kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen ve Yenigün anlamını taşıyan Nevruz, kuzey yarımkürede başta Türkler olmak üzere bir çok halk ve topluluk tarafından yılbaşı olarak kutlanır" diye konuştu.


"Gece ile gündüzün eşitlendiği 21 Mart'ta güneş göçmen kuşlar gibi kuzey yarımküreye yönelir. 21 Mart ile birlikte havalar ısınmaya, karlar erimeye, ağaçlar çiçeklenmeye, toprak yeşermeye, göçmen kuşlar yuvalarına dönmeye başlar" diyen Gödekmerdan, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Bu nedenle 21 Mart bütün varlıklar için uyanış, diriliş ve yaradılış günü olarak kabul edilerek, Nevruz/Yenigün bayramı adıyla kutlanır. Orta Asya'da yaşayan Türkler, Anadolu Türkleri ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri güne Nevruz adı verilir ki, yeni gün anlamına gelir. Gece ve gündüzün eşit olduğu Miladi 22 Mart, Rumi 9 Mart gününe rastlamaktadır. Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Navrız, Navrız, Mart Dokuzu gibi adlarla da anılmaktadır.


Oniki Hayvanlı Türk Takviminde görüldüğü üzere Türklerde de çok eskiden beri bilinmekte ve törenlerle kutlanmaktadır. Türklerde Nevruz hakkında başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş günü olarak kabul edilmesidir. Yani Ergenekon'dan çıkıştır. İşte bu nedenle bugün Türklerde Nevruz, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarda kutlanagelmiştir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar kutlanmıştır Tüm insanlığın ve Türk toplumunun nevruz bayramını kutlar, bol bereketli bir bahar olmasını yüce Allah (cc) tan niyaz ederim." - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:30 Kaynak: İHA

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