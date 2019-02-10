Gökçe'den Salihli'ye Yeni Hükümet Konağı Projesi

Salihli
Bağımsız Belediye Başkan Adayı Ertan Gökçe
Salihli ilgili projelerini açıklamaya devam ediyor. Bağımsız aday Gökçe, başkan seçilmesi halinde, eski pazar yerinin olduğu alana Yeni Hükümet
Konağı ve Merkez Polis
Karakolu yapacaklarını açıkladı.
İlçenin potansiyelini doğru projelerle değerlendirmek için yola çıktıklarını söyleyen Salihli bağımsız belediye başkan adayı
Ertan Gökçe, "Salihli için projelerimizi 4'e ayırmıştık. Bunlar Hükümet bütçesi, Manisa
Büyükşehir Belediye bütçesi, Salihli Belediye bütçesi ve kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa oluşacak bütçe ile ilgili projelerdi. İşte Hükümet bütçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca beraber yapacağımız projelerden biri de yıkılan pazar yerinin bulunduğu alanın bir kısmına yapılmasını planladığımız Salihli Hükümet Konağı projesidir. Mevcut Salihli Kaymakamlık
binamız çok yetersiz. Bazı müdürlüklerimiz kiraladıkları binalarda Salihli'nin çeşitli yerlerinde uzak ve kısıtlı imkanlarla hizmet veriyor, üstelik hizmet alan vatandaşlarımız dağınık olan müdürlüklerimize ulaşmakta zorluk çekiyor. Yeni hükümet binasında Kaymakamlık, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü
, Tüketici Hakları Hakem Heyeti, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Şefliği, İŞKUR
Müdürlüğü aynı binada hep birlikte hizmet verecek." dedi.
Binanın toplam oturma alanının bin metrekare olacağını kaydeden Gökçe, "Binamız bodrum + zemin + 4 kat toplam alan 6 bin 900 metrekare olacak. Binanın açık ve kapalı otoparkları olacak. İçinde 300 kişilik konferans salonu ve toplantı salonu olacak. Ayrıca Hükümet konağının arkasında Salihli otobüs terminaline bakan tarafında Sevgi Yolunda kısıtlı imkanlarla hizmet veren Merkez Polis karakolu için yeni bir bina ve otopark da projenin içinde yer alacak. İnşallah önümüzdeki dönem, emaneti devralacağımız Salihli'nin adeta yeniden diriliş dönemi olacak.1 yıllık, 5 yıllık planlar değil, 50 yıllık,100 yıllık planlarımız, projelerimiz, hedeflerimiz var." diye konuştu. - MANİSA