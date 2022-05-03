Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram... - Son Dakika
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Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram...

03.05.2022 14:03

- Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne oldu Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı...

- Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne oldu

Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avı İlker reisin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Kaleköy Balıkçı Barınağı'ndan Semadirek ile Limni Adası arasına açılan balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avında renkli görüntüler yaşandı.

Bereketli bir av olduğunu belirten balıkçı İlker Özdemir, "Bir buçuk saat mücadele ettik ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını avlamayı başardık. Bir an da önüme çıktı. Balık, aşağı yukarı 250 metre derinliği gördü ama sonunda mücadeleyi biz kazandık" dedi.

Semadirek ile Limni Adası açıklarında ilerlerken yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği görüntüler de izleyenlerin içini ısıttı.

Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram...
Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram...
Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram...
Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram...

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Sahil Güvenlik, Çanakkale, Gökçeada, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne olduYunanistan Sahil Güvenlik ekiplerine kafa tutan Türk balıkçı 50 kilogram... - Son Dakika


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