Son Dakika Haberleri: Gökçebey Kampüsünde Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Gökçebey Kampüsünde Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

42 dakika önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul toplantısı akademik personelin katılımıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkanlığında yapıldı.

Gökçebey Kampüsünde Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Kurul toplantısı akademik personelin katılımıyla Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı başkanlığında yapıldı.

Yüksekokul toplantı salonunda, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özer'in Meslek Yüksekokulu yerleşkesini tanıtan sunumu ile başlayan akademik kurulda, geçen eğitim öğretim yılında yapılan çalışmalar, yeni eğitim yılının planı, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, akademik çalışmalar, tamamlanan ve devam eden bilimsel projeler gibi konular ele alındı. Toplantının devamında Rektör Çufalı, akademik personel tarafından geçen eğitim öğretim yılında yapılan akademik faaliyetler, bilimsel, kültürel ve sanatsal projeler hakkında bilgilendirildi.

"Sıfır Atık Projesinde Örnek Olacak Çalışmalar Yürütüyoruz"

Toplantıda konuşma yapan Rektör Çufalı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin bugün tüm yerleşkeleriyle gerek bilimsel ve teknik, gerekse çevre politikaları ile bölgede ve ülkede önde gelen üniversitelerinden biri olduğunu ifade ederek; "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi özellikle Cumhurbaşkanımızın eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde başlatılan "Sıfırı Atık" projesinde örnek olacak çalışmalar yürütmektedir. Bu bağlamda yeşil ve çevreci bir üniversite olma yönündeki kararlılığımız artarak devam etmeli, sıfır atık projesi çerçevesindeki çalışmaları tüm yerleşkelerimizde artırmalı, çevreye yönelik koruyucu ve önleyici yeni projeler üretmeliyiz" dedi. Toplantıda üniversite - sanayi işbirliğine de değinen Çufalı, "Üniversitemiz, bilimsel potansiyelini sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkı sağlamak bilinciyle önemli projeler geliştirmektedir. Bu bağlamda, kampüslerimizde akademisyenlerimiz bölgedeki sanayiciler ile güven esaslı sürdürülebilir işbirliği içerisinde olabilecek projeler üretirken özellikle proje kültürünü artıracak ekip çalışmalarına ağırlık verilmelidir" diye konuştu.

Toplantının devamında yeni eğitim öğretim yılında gerçekleştirilecek akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetleri değerlendirildi. Bu bağlamda çalışmalara daha çok nicelik açıdan odaklanılması ve kaliteye daha fazla önem verilmesi üzerinde duruldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:38 Kaynak: İHA

Zonguldak, Rektör, Gökçebey, Güncel
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