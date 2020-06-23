Gökhan Gönül 800 bin euroyu kabul etti! Fenerbahçe konuşulurken... - Son Dakika

Gökhan Gönül 800 bin euroyu kabul etti! Fenerbahçe konuşulurken...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu.

Gökhan Gönül 800 bin euroyu kabul etti! Fenerbahçe konuşulurken..., System.String[]

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Gönül'ün bir süredir adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyordu. Sarı-lacivertli ekibe döneceği iddia edilen tecrübeli futbolcu, tercihini Kara Kartal'dan yana kullandı.


Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ'ın yürüttüğü görüşmeler sonunda anlaşma sağlandı. 2016 yazında Beşiktaş'a transfer olan ve performansıyla beğeni toplayan 35 yaşındaki oyuncunun takımda tutulmasını teknik direktör Sergen Yalçın'ın özellikle istediği öğrenildi.


OYNADIĞI HER 10 MAÇTA BONUS ALACAK


1+1 yıllık sözleşme teklifine 'Evet' diyen başarılı sağ bekin, maaşında da önemli ölçüde fedakarlık yaptığı öğrenildi. Bu sezon 1 milyon 650 bin euro alan Gökhan'ın yeni sözleşmede 500 bin euro garanti ücreti kabul ettiği belirtildi. Yapılan ön anlaşmaya göre, Gökhan 10 maç oynarsa 100 bin euro, 20 maç oynarsa +100 bin euro, 30 maç oynarsa +100 bin euro daha bonus kazanacak. Tarafların prensipte el sıkıştığı, sezon biter bitmez resmi imzaların atılacağı kaydedildi. (Sabah)

Gökhan Gönül, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 08:11 

Son Dakika Spor Gökhan Gönül 800 bin euroyu kabul etti! Fenerbahçe konuşulurken... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Annie Kilner, kendisini aldatan Kyle Walker'ı affedip evlenme teklifini kabul etti Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Galatasaray'ın istediği Sivassporlu Mert Hakan, Fenerbahçe ile anlaştı
Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu Tek celsede boşanan Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu         
14:21
Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi Son dakika: İstanbul'da sağanak hayatı felç etti, Çatalca'da hortum meydana geldi         
14:21
A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı A Haber muhabiri İstanbul'daki fırtınada canlı yayındayken kanlar içinde kaldı         
14:17
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek         
13:12
Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi Son Dakika: Baro başkanlarının Ankara'ya girmelerine ve araçlarla Anıtkabir'e gitmelerine izin verildi         
13:02
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti 3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti         
12:43
Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı Son Dakika: Ulaştırma Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla, şehirler arası otobüslerde sıcak ikram servisi kaldırıldı         
12:32
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi         
12:24
Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı Baro başkanları, istifasını istedikleri Feyzioğlu'nu aralarına almadı         
12:18
Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı Son Dakika: CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı         
12:17
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti         
12:15
Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü Kazı yapan işçiler tarafından bulunan tabutun içinden çıkanlar hayrete düşürdü         
12:11
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti         
12:03
"Altın devinde miras kavgası" haberlerine İstanbul Altın Rafinerisi'nden açıklama geldi         
11:56
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor         
11:52
Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa         
11:48
Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı Suudi Arabistan, bu sene ülke dışından hacı adayı kabul etmeme nedenini açıkladı         
11:48
Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok         
11:46
Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada Helezonun altında kalan talihsiz vatandaş hayatını kaybetti! O anlar kamerada         
11:45
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek         
11:15
Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor Dağdaki ABD Başkanı Donald Trump siluetini gören Mersinliler telefona sarılıyor         
10:58
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu         
10:55
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 387,5 liradan işlem görüyor         
10:47
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı         
10:41
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli         
10:33
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor         
10:28
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti 12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin lira harcayıp modifiye etti         
10:22
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın         
10:22
Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi         
10:18
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım         
10:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 14:35:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gökhan Gönül 800 bin euroyu kabul etti! Fenerbahçe konuşulurken... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei