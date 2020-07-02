Gökhan Türkmen doğa kirliliğine belgesel gibi klibiyle dikkat çekti
SANATÇI Gökhan Türkmen, insan eliyle doğaya verilen zararın konu alındığı 'Yüzüne Vurma' adlı şarkısına klip çekti.
SANATÇI Gökhan Türkmen, insan eliyle doğaya verilen zararın konu alındığı 'Yüzüne Vurma' adlı şarkısına klip çekti.
Prodüktörlüğünü Bora Çifterler ve Gökhan Türkmen'in yaptığı klipte, küresel ısınma, çevre kirliliği ve hayvan haklarının yanı sıra koronavirüsü salgınının etkileri de gözler önüne seriliyor. Kolaj görüntülerin yer aldığı klipte Avustralya yangınından, çarpık kentleşmeye ve plastik atıkların sebep olduğu hayvan katliamları görüntüleriyle, insanlığı farkındalığa davet ediyor. Gökhan Türkmen sesiyle ve Serkan Emre Çiftçi trompetiyle, dünyanın rezonansına eşlik ederken Bora Çifterler ve aynı zamanda parçanın sözlerini yazan Ozan Turgut ise kurgularıyla 8 dakikalık video klipte dünyanın yaşadığı son olaylara dikkat çekiyor.GTR Müzik ve Ege Orman Vakfı iş birliği ile sosyal sorumluluk projelerine yıllardır destek veren Türkmen, şarkının dijital gelirini 'Melike Turgut Ormanı'nın ardından ikinci orman projesi olan 'Melis Özsoysal Korusu' için Ege Orman Vakfı'na bağışlıyor. Dijital platformlardan dinlenecek ve izlenecek olan parçayla müzikseverler her defasında Melis Özsoysal Korusu'na bir fidan ekerek doğaya katkıda bulunacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:16 Kaynak: DHA
Son Dakika › Magazin › Gökhan Türkmen doğa kirliliğine belgesel gibi klibiyle dikkat çekti - Son Dakika Magazin
Son Dakika 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:03 Galatasaray, Onyekuru'nun sözleşmesini uzatmak için Monaco'yla görüşüyor 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:17 İspanyollar, Mesut Özil'in Başakşehir'e transfer olabileceğini ileri sürdü 20:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya çıkışına hukukçular ne dedi? 19:58 Kalabalık minibüs görüntülerine isyan eden Bakan Koca, en çok vakanın olduğu 5 ili verdi 19:20 Sevgilisini darbeden Ozan Güven'e bir tepki de Hadise'den geldi 18:27 Kocaeli'de bir şahıs, arazi nedeniyle tartışıp evini yaktığı kardeşini silahla öldürdü 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 18:01 Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar 17:17 Define büyüsü çözmeye giden kişi, esrarengiz şekilde bir anda öldü 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı